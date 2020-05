Libia: missione Irini, Germania avvia invio personale militare al comando di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) hanno avviato all'inizio di questa settimana le operazioni per l'invio a Roma del personale che sarà di stanza presso il comando a guida italiana dell'operazione Irini, la missione aeronavale dell'Ue nel Mediterraneo per il controllo dell'embargo sulle forniture di armi alle parti in conflitto in Libia. È quanto reso noto dal Comando per le operazioni della Bundeswehr. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, prima di assumere le funzioni, i militari tedeschi giunti a Roma dovranno trascorrere 14 giorni in quarantena in conformità alle misure per il contrasto alla pandemia di coronavirus. Il Bundestag ha approvato la partecipazione delle Forze armate tedesche a Irini il 7 maggio scorso. Il contributo della Germania prevede il dispiegamento di un contingente di massimo 300 militari e di un aereo da ricognizione P-3C Orion. Non si è, dunque, realizzata l'ipotesi secondo cui la Germania avrebbe inquadrato nel dispositivo operativo di Irini anche una fregata. (Geb)