Usa: Trump e Mnuchin si schierano con Musk: "Riaprire subito fabbrica Tesla" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musk, ha annunciato ieri, 11 maggio, il riavvio della produzione in California. La riapertura contravviene all’ordinanza di una corte giudiziaria motivata da ragioni di sanità pubblica, che ha negato la riapertura a Tesla, nonostante il parziale allentamento delle misure di blocco economico adottate in quello Stato Usa in risposta alla pandemia di coronavirus. In una nota, l’azienda ha annunciato la riapertura affermando di aver attuato appieno i criteri fissati dallo Stato della California per il riavvio sicuro delle attività economiche. Il fondatore e ad di Tesla ha scritto su Twitter che “se qualcuno deve essere arrestato, chiedo che quel qualcuno sia soltanto io”. (segue) (Nys)