Roma: Municipio X, bene riunione con gestori attività balneari

- La presidente del Municipio X di Roma, Giuliana Di Pillo, rende noto che la riunione di oggi tra l'amministrazione e i gestori delle attività balneari, "è stata molto utile e ci ha consentito di confrontarci con le sigle sindacali delle categorie dei balneari e con tutti gli operatori a diverso titolo, sulle possibili misure da prendere per garantire la sicurezza dei bagnanti e dei lavoratori. Tutti abbiamo lo stesso obiettivo: aprire le spiagge di Roma in sicurezza e il prima possibile - sottolinea Di Pillo -. Per quanto riguarda le spiagge libere e le spiagge libere attrezzate, ci preme evidenziare che nulla cambierà in merito alla loro gestione rispetto a quanto accaduto nella stagione precedente; sulla modalità della utilizzazione delle stesse, seppur con posizioni in alcuni casi diverse, si è discusso con un'unica finalità ovvero: quella di poter riaprire le spiagge in sicurezza. Come amministrazione - conclude Di Pillo - siamo in attesa delle disposizioni del Governo e della Regione Lazio, con cui stiamo lavorando da tempo, in modo da poter presentare il piano strategico per il litorale, non appena tutto sarà predisposto così da poter dare ai cittadini informazioni certe che aiutino sia loro che la Pubblica Amministrazione".(Com)