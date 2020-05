Usa: Pompeo condanna "con la massima fermezza" gli attentati in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha condannato "con la massima fermezza" i due attacchi terroristici in Afghanistan oggi. "Il popolo afghano merita un futuro libero da questi atti orrendi del male, e deve unirsi per costruire un fronte unico contro la minaccia del terrorismo", ha scritto Pompeo su Twitter. Secondo l'emittente "Cnn", un gruppo di uomini armati, con tutta probabilità dell'Isis-Khorasan, ha assalito il reparto maternità dell'ospedale di Medici senza frontiere di Kabul. Le forze di sicurezza hanno evacuato madri e neonati. Nella provincia di Nangarhar un suicida si è fatto esplodere fra la gente raccolta per un lutto, causando decine di morti. L'attentato è stato poi rivendicato dall'Isis.(Nys)