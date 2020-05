© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i nodi sono stati sciolti ed è in corso la predisposizione del testo finale del decreto Rilancio che recepisce tutte le modifiche tecniche concordate al preconsiglio. È quanto si apprende da fonti del ministero dell'Economia e delle finanze. In merito ad alcune indiscrezioni circolate in queste ore, le stesse fonti precisano che non c’è alcun problema di coperture riguardo al decreto stesso. (Rin)