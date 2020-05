Americhe: coronavirus, Cepal propone introduzione salario minimo universale nella regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Costa Rica, con 801 casi confermati e sette morti, va il primato di aver registrato il primo caso in America Centrale. Ma il paese, riconosciuto per la qualità dei servizi medici, rimane con un basso tasso di letalità. Stato di emergenza fino al 15 maggio, con riaperture parziali e ragionate iniziate il 1 maggio. In Guatemala il numero di contagi è salito a 1.114 con 26 morti. Il paese, dove il 70 per cento della popolazione attiva lavora nell'economia informale, ha imposto il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali il 16 marzo. Dal 19 aprile il blocco è stato allentato, ma con un coprifuoco dalle 18 alle 4 e un freno all'ingresso di stranieri e ai movimenti interprovinciali. Stato di emergenza nazionale anche nella Repubblica Dominicana, dove ad oggi si contano 10.634 contagi e 393 morti. Rinviate le elezioni generali previste per il 17 maggio. Le cifre ufficiali riferiscono di sedici casi di contagio e cinque morti in Nicaragua, anche se diversi settori, tra cui la chiesa cattolica e la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), denunciano poca trasparenza nelle informazioni. (segue) (Brp)