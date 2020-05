Americhe: coronavirus, Cepal propone introduzione salario minimo universale nella regione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia - che ad oggi conta 11.613 casi di contagio e 479 morti – entra in quarantena fino all'11 maggio, limite esteso fino al 30 maggio per gli ultra settantenni, con alcuni settori ripartiti dal 27 aprile, con protocolli "responsabilli". Fino a fine maggio frontiere aperte solo alle merci e – previa quarantena – a colombiani e stranieri residenti. Chiesto accesso a linea di credito Fmi per 11 miliardi di dollari. In Venezuela, che denuncia 422 casi di contagio, si contano dieci morti. Stato di "emergenza permanente" su tutto il territorio nazionale, con restrizioni più severe nelle zone più colpite. L'alto commissario diritti umani Onu chiede di sospendere le sanzioni a Caracas per alleviare gli effetti della crisi. (segue) (Brp)