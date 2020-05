Silvia Romano: Di Maio, non mi risultano riscatti per la sua liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla liberazione di Silvia Romano, la cooperante italiana rapita nel novembre 2018 in Kenya e rilasciata venerdì scorso in Somalia, "non mi risulta" che siano stati pagati riscatti. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera al programma "Fuori dal coro" su Rete4. "A me non risultano riscatti, altrimenti dovrei dirlo", ha detto Di Maio. "A dicembre ho sentito il padre di Silvia, sapevo che lei era viva e non potevo dirlo, perché in questi casi se si danno informazioni e c'è una fuga di notizie poi si rischia che alla fine non riusciamo a riportarla a casa e si compromette tutto", ha detto il capo della diplomazia italiana. "Bisogna rispettare questa ragazza perché nessuno sa cosa significa essere ostaggio di una cellula terroristica", ha aggiunto Di Maio, condannando gli attacchi e minacce rivolti nei confronti della cooperante. (Res)