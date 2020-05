Coronavirus: Usa, 82.105 decessi su 1.366.350 contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 82.105 persone sono morte negli Stati Uniti per Covid-19, la malattia causata dal coronavirus, su 1.366.350 contagiati. Lo riportano i dati della Johns Hopkins University, secondo l'emittente "Cnn". Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 18.962, e 1.423 i decessi. Gli Stati Uniti rappresentano al momento circa un quarto di tutti i contagiati e circa un terzo di tutti i decessi nel mondo per coronavirus. ll capo della task force della Casa Bianca sul coronavirus, Anthony Fauci, parlando oggi nel corso di un’audizione in videoconferenza alla commissione Salute del Senato ha detto che in caso di riapertura prematura degli Stati confederati potrebbero esserci conseguenze “davvero serie” per la salute dei cittadini. (segue) (Nys)