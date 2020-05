Usa: per Loretta Mester della Fed l'economia potrebbe riprendersi in seconda metà 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della Bank of Cleveland, parte del circuito della Federal Reserve, Loretta Mester, ha dichiarato che l'economia statunitense potrebbe riprendersi nella seconda metà di quest'anno. Mester ritiene tuttavia che l'economia avrà probabilmente bisogno di un ulteriore sostegno da parte del governo, mentre questo incerto processo si svolgerà. Lo riporta il "Wall Street Journal". "Una ragionevole prospettiva di base è che man mano che alcune delle restrizioni di soggiorno a casa verranno revocate, l'economia inizierà di nuovo a crescere nella seconda metà di quest'anno e la disoccupazione inizierà a ridursi, con una ripresa sostenuta nel 2021", ha spiegato Mester nel testo di un discorso che verrà trasmesso a dei professionisti finanziari. Mester ha detto alla fine dell'anno il Pil diminuirà del 5 per cento o più e che il tasso di disoccupazione del 14,7 per cento visto ad aprile sarà a cifre singole alte o doppie basse. Ha aggiunto: "Mi aspetto che l'inflazione rimarrà bassa per il resto di quest'anno e per qualche tempo a venire". Nelle sue osservazioni, la signora Mester ha affermato che gli sforzi della Fed per sostenere i mercati finanziari hanno contribuito a migliorare le condizioni, ma l'aggiunta di volatilità e spread sono ancora più ampi di quanto non fossero prima della pandemia.(Nys)