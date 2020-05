Usa: South Dakota, braccio di ferro tra il governatore e le tribù native sui posti di blocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 17 legislatori del South Dakota stanno facendo pressione sul governatore dello Stato affinché trovi un compromesso con due tribù di nativi americani che hanno creato i propri posti di blocco per contrastare il diffondersi del coronavirus. Le autorità statali vogliono denunciare le tribù per questo atto, mentre i legislatori vorrebbero evitare il contenzioso che potrebbe costare "alla gente del South Dakota altri soldi". Lo riporta l'emittente "Cnn". In una lettera, i legislatori si dicono disposti a fare da intermediari tra tutte le parti coinvolte per risolvere la questione in modo "legale" e "ragionevole". I leader delle tribù si sono difesi dicendo che i checkpoint, circa una decina distribuiti lungo le autostrade che attraversano lo Stato, sono stati creati per proteggere le loro comunità da persone provenienti da altri focolai di coronavirus. Per il governatore del South Dakota, Kristi Noem, questi check point sono illegali, bloccano il traffico essenziale e vanno rimossi. (Nys)