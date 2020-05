Usa: Trump e Mnuchin si schierano con Musk: "Riaprire subito fabbrica Tesla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla ha trovato nel presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e nel segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, due alleati nella battaglia per riavviare l’unico stabilimento statunitense per la produzione di auto dell’azienda, sito a Fremont, in California. Lo riporta il sito "Axios" oggi. "La California dovrebbe permettere a Tesla e Elon Musk di aprire la fabbrica, ora. Può essere fatto velocemente e in sicurezza", ha scritto oggi il presidente Usa in un tweet. "Sono d'accordo con Elon Musk", ha detto Mnuchin in un'intervista tv. "È uno dei maggiori datori di lavoro e la California dovrebbe dare la priorità a fare tutto ciò che è necessario per risolvere questi problemi di salute", in modo che la fabbrica Tesla possa riaprire rapidamente e in sicurezza", ha spiegato all'emittente "Cnbc". (segue) (Nys)