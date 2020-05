Canada: coronavirus, Toronto cancella la Canadia National Exhibition

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Canadian National Exhibition di Toronto e il tradizionale spettacolo aereo di accompagnamento questa estate non si terranno, a causa della paura per il coronavirus. È soltanto la seconda volta in 142 dalla nascita dell'evento che ciò accade. Lo riporta il "Toronto Star". L'iconica fiera era stata annullata l'ultima volta durante la Seconda guerra mondiale, quando i terreni furono trasformati in un centro di addestramento e reclutamento. L'esposizione restò chiusa dal 1942 al 1946. La Canadian National Exhibition Association (Cnea) ha annunciato la decisione oggi, dopo una stretta consultazione con i governi provinciali e municipali e le agenzie sanitarie, tra cui il Toronto Public Health. John Kiru, presidente di Cnea, ha dichiarato che la decisione è stata presa per proteggere i lavoratori, gli espositori, gli artisti e il pubblico. Secondo "Toronto Star", la Cne ha un impatto annuale di oltre 128 milioni di dollari per la provincia dell'Ontario. (Nys)