Brasile: interferenze nomine polizia federale, un video incastra Bolsonaro (5)

- Secondo quanto ricostruito da "O Globo" Bolsonaro era di "cattivo umore" e prima di affrontare la questione Polizia federale aveva rimproverato tutti i ministri dicendosi pronto a licenziare chiunque si fosse opposto. Oltre allo scontro con l'ex ministro della Giustizia, inoltre, nel corso dell'incontro Bolsonaro avrebbe più volte usato parolacce e lanciato critiche ai ministri e alla Cina. Per questo motivo l'avvocatura dello Stato, a difesa del presidente e del governo aveva cercato di evitare la consegna del video dal momento che nel corso dell'incontro erano state trattate "questioni potenzialmente sensibili e riservate Stato, comprese le relazioni con paesi esteri".Lasciando l'incarico lo scorso 24 aprile, Moro aveva denunciato ingerenze del presidente Bolsonaro nella polizia federale. Moro insisteva in particolare sull'avvicendamento ai vertici della polizia, denunciando la prospettiva di "relazioni improprie" con il presidente che "aveva manifestato l'intenzione di voler sostituire il direttore generale della polizia federale. Il presidente voleva indicare una persona con cui avere un contatto diretto, che potesse chiamare in qualsiasi momento, che gli fornisse informazioni e che gli inviasse documenti se necessario, ma questo non è quello che la polizia federale fa", dichiarava Moro. "Non lo trovo appropriato, l'indipendenza della polizia federale è fondamentale, affermava. (segue) (Brp)