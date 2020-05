Libia: Borrell, spero che Malta ritiri le sue obiezioni sull'operazione Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, auspica che Malta ritiri le sue obiezioni in merito all'operazione Irini. Lo ha detto Borrell nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio Difesa dell'Ue. Borrell ha anche spiegato che Irini è già operativa e che "il primo asset navale grazie alla Francia è già nell'area e anche la capacità aerea fornita dal Lussemburgo è operativa". Borrell ha aggiunto di aver parlato "diverse volte" col primo ministro maltese, Robert Abela. "Capisco le preoccupazioni di Malta: stanno affrontando una forte pressione a causa delle ondate migratorie. Sto tentando di mobilitare tutte le capacità degli Stati membri per fronteggiare la situazione", ha spiegato. Secondo Borrell, però, Irini rappresenta il modo migliore per affrontare anche la questione dei flussi migratori. "Il primo ministro maltese lo capisce perfettamente e spero che questi ostacoli possano essere superati nei prossimi giorni", ha concluso l'Alto rappresentante. (Beb)