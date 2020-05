M5s: Di Maio: serve unità, nessuno provi a dividerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto il governo sta lavorando affinché il decreto Rilancio venga approvato subito: "Il paese non può aspettare e essuno provi a dividere il M5s". Lo dice in una nota il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Da qualche giorno che si prova a citarmi a sproposito nelle dinamiche di governo e del Movimento 5 Stelle", ha detto Di Maio, che ha confermato il suo "sostegno al capo politico Vito Crimi e all’azione di governo. Non servono polemiche, l’Italia non le merita e io per primo ho sempre lavorato e continuo a lavorare affinché la maggioranza resti forte e compatta, prerogative quanto mai essenziali per rilanciare la nostra economia e dare risposte ai cittadini”. (Res)