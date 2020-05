Americhe: coronavirus, Cepal propone introduzione salario minimo universale nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione economica per l'America Latina delle Nazioni Unite (Cepal) ha rivolto un appello ai governi della regione per l'introduzione di un salario minimo universale come misura di contrasto della crisi scaturita dall'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. "E' quello che raccomandiamo ai governi di fare per garantire la copertura delle necessità basiche e sostenere il consumo delle famiglie", ha dichiarato oggi il direttore della Cepal, Alicia Barcena, in una teleconferenza di presentazione del rapporto "Le sfide sociali al tempo della Covid-19". "E' l'unica soluzione almeno fino a che non riprenderà l'attività economica", ha aggiunto. Secondo il rilevamento della Cepal, sono 23 i paesi della regione ad aver introdotto sussidi straordinari ma "gli importi e la distribuzione distano dall'essere sufficienti". (segue) (Brp)