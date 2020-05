Americhe: coronavirus, Cepal propone introduzione salario minimo universale nella regione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme alto anche in Bolivia – con 2.831 casi di contagio e 122 morti. Dichiarata in fretta la chiusura totale delle frontiere e severe restrizioni ai movimenti interni. Emergenza sanitaria e quarantena su tutto il territorio nazionale fino al 31 maggio, con la possibilità di aperture parziali nei distretti meno a rischio, dall'11 maggio. Allarmanti i numeri registrati in Ecuador: gli ultimi dati, frutto di un impiego straordinario dei test, spingono i contagi 29.509 casi e 2.145 morti. Il governo ha disposto il coprifuoco dalle 14 alle 5, isolamento domiciliare per chi arriva dai paesi a rischio. Dal 16 marzo sono chiuse le frontiere e sospesi i voli internazionali. A fronte dell'emergenza, aggravata dalle tensioni internazionali sul prezzo del petrolio, il presidente Lenin Moreno ha varato tagli da 1,4 miliardi di dollari alla spesa. Proposta anche una legge di "appoggio umanitario" che prevede versamenti extra dai più facoltosi a favore dei meno abbienti. (segue) (Brp)