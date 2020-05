Colombia: coronavirus, oltre 52 mila persone hanno fatto ritorno volontario in Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 52 mila venezuelani hanno fatto ritorno volontario in Venezuela dalla Colombia durante la quarantena disposta per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha reso noto oggi l’agenzia per la migrazione colombiana. "La stragrande maggioranza della popolazione migrante resta nel paese e ci sono alcuni che hanno espresso il loro desiderio di tornare", ha detto il direttore dell'agenzia, Juan Francisco Espinosa, in una diretta trasmessa sui social media. "È un fenomeno che giudichiamo come razionale e normale perché la pandemia fa sì che preferiscano essere a casa". La stima include 27 mila persone che hanno lasciato la Colombia subito dopo l’annuncio della chiusura del confine da parte delle autorità colombiane. Altri 25 mila hanno lasciato il paese attraverso mezzi di trasporto umanitario. "Se i cittadini venezuelani vorranno tornare, potranno farlo ma in modo organizzato”, ha aggiunto Espinosa. (segue) (Mec)