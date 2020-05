Ue: Pacifico (M5s) su Mes, strumento contraddittorio, entità prestito non risolleverebbe Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno strumento con varie contraddizioni, oscuro nel regolamento, tipico degli accordi bancari, ma assente completamente di richiami politici - aggiunge la parlamentare M5s -. E' di queste ore la notizia che la Spagna e la Francia lo escludono dalla gamma delle loro richieste. Nel nostro Paese, pur di rincorrere un europeismo tout court, alcuni corpi sociali, influenzano partiti o segmenti di essi per un veloce e avventato ricorso. E pensare che ci sarebbero altre forme e strumenti diversi ed anche più incisivi, quali il Recovery fund o altri fondi simili. La pressione esercitata da alcuni partner europei e finanche da commissari, ci impone un attenta valutazione all'accesso delle linee di credito del Mes. Appare sospetto che gli inviti ad aderire provengano da Paesi che adottando una fiscalità corsara, drenano il 19 per cento delle nostre entrate tributarie, quasi 7 miliardi di euro di 'profit shifting' ogni anno. Basterebbe far adeguare questi Stati e in 5 anni il nostro Paese rientrerebbe dei 35 miliardi, senza far ricorso al Mes. E se sono sacrosante le risposte della Ue riguardo al riconoscimento della mobilità di beni e capitali all'interno dei confini dell’Unione, è parimenti inaccettabile che le forme di aiuto (per es. Cassa integrazione, ecc.) siano fornite dai paesi in cui le aziende producono. A tal riguardo - conclude Pacifico - il tema del 'looting' fu già posto, un paio di anni fa dall’ex Commissario Pierre Moscovici, il quale richiamava l’Olanda, l’Irlanda, Malta, Lussemburgo e Cipro ad uniformarsi alle regole fiscali della Ue". (Com)