Fase 2: Conte nomina altre 11 donne nelle task force, al Senato mozione per tutelare lavoro femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la fase due il governo punta sulle donne. Il premier Giuseppe Conte, dopo le polemiche per la scarsa presenza femminile nei comitati scientifici per l’emergenza coronavirus, integra la task force di Vittorio Colao con altre cinque donne e quella della Protezione civile con sei. Una decisione accolta con soddisfazione dalla maggioranza che, con una mozione discussa oggi in Senato, chiede anche di tutelare il lavoro di tutte quelle donne che, con le scuole chiuse e i figli a casa, hanno difficoltà a portare avanti la loro attività. Il Comitato di esperti sarà integrato da Enrica Amaturo, professoressa di sociologia all'Università degli Studi di Napoli Federico II; Marina Calloni, professoressa di Filosofia politica e sociale dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e fondatrice di 'Adv - Against domestic violence', il primo centro universitario in Italia dedicato al contrasto alla violenza domestica; Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell'Istat; Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia; Maurizia Iachino, dirigente di azienda. Allo stesso modo, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, su proposta del presidente del Consiglio, integrerà il Comitato tecnico-scientifico con altre sei personalità: Kyriakoula Petropulocos, direttrice generale Cura della persona e welfare della regione Emilia Romagna; Giovannella Baggio, già ordinario di Medicina interna e titolare della prima cattedra di Medicina di genere in Italia, attualmente presidente del Centro studi nazionale di salute e medicina di genere; Nausicaa Orlandi, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici ed esperta di sicurezza sul lavoro; Elisabetta Dejana, biologa a capo del programma di angiogenesi dell'istituto di Oncologia molecolare di Milano e capo dell'unità di Biologia vascolare nel Dipartimento di immunologia, genetica e patologia dell'Università di Uppsala, in Svezia; Rosa Marina Melillo, professoressa di Patologia generale presso Il Dmmbm dell'Università "Federico II" di Napoli; Flavia Petrini, professoressa di Anestesiologia presso l'Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara e direttrice dell'Unità operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva dell'Ospedale Santissima Annunziata di Chieti. (segue) (Rin)