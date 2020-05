Fase 2: Conte nomina altre 11 donne nelle task force, al Senato mozione per tutelare lavoro femminile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del Movimento cinque stelle nella commissione d'inchiesta sul Femminicidio del Senato ha messo in evidenza che la risposta di Conte è arrivata "a pochi giorni di distanza dall'appello con cui tante senatrici di diverse forze politiche di maggioranza avevano chiesto che ci fossero più professionalità femminili nelle commissioni che stanno gestendo la fase due". Il Pd, attraverso la senatrice Valeria Valente ha commentato: "Le nostre richieste hanno trovato la giusta sensibilità nel premier e nel governo. Non è solo una questione di rispetto e di numeri, anche e soprattutto una questione di merito. Privarsi ora di un punto di vista tanto prezioso e nuovo sul mondo avrebbe significato perdere un'occasione davvero unica oltre a rappresentare una questione di giustizia. Per questa fase delle riaperture delle attività produttive e dei servizi e anche per le successive, la priorità deve essere una: il lavoro delle donne". E del lavoro delle donne si è discusso oggi al Senato, dove è stata discussa la mozione della maggioranza, che verrà votata domani. "Questa fase di cambiamento che stiamo vivendo non è automaticamente in meglio, tutto dipende e dipenderà da come la politica e le classi dirigenti leggono i cambiamenti in atto e di come vogliono costruire il nostro futuro - ha sottolineato la senatrice del Pd Valeria Fedeli -. Per questo si pone la necessità di un'alleanza del Paese per promuovere e sostenere il lavoro delle donne per la crescita di tutti". (Rin)