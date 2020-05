Argentina: direttore Fmi, sostenibilità debito argentino "è interesse di tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha dichiarato oggi che "è nell'interesse di tutti che l'Argentina possa raggiungere la sostenibilità del debito estero". "Siamo certamente interessati a sostenere l'Argentina nella sua lotta contro la doppia crisi che attraversa", ha affermato Georgeva nel corso di una videoconferenza organizzata dal quotidiano "Financial Times", ribadendo che l'Fmi "ha dichiarato chiaramente che il debito dell'Argentina non è sostenibile". Lo scorso 21 marzo uno studio sulla "sostenibilità del debito" dello staff tecnico del Fondo monetario internazionale (Fmi) aveva stimato tra i 50 e gli 85 miliardi di dollari la decurtazione necessaria che avrebbero dovuto accettare i creditori privati. Il documento afferma che, nella situazione attuale, per recuperare la sostenibilità macroeconomica Buenos Aires dovrebbe "ridurre le sue necessità di finanziamento a una media circa 5 punti annuali del Pil sul medio e lungo termine". "Una situazione impraticabile sia politicamente che economicamente", ritengono i tecnici del Fmi. (segue) (Abu)