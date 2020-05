Argentina: direttore Fmi, sostenibilità debito argentino "è interesse di tutti" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha invitato i creditori internazionali a tenere conto anche dell'emergenza che attraversa il paese legata alla pandemia del nuovo coronavirus. Una emergenza che il paese affronta in condizioni estreme: l'economia è in affanno e da tempo Buenos Aires non può contare sul finanziamento dei mercati internazionali. L'esecutivo di Alberto Fernandez non nasconde questa situazione, anzi. Ha imbastito la trattativa evidenziando una situazione di default "de facto" che punta a mettere il paese al riparo da richieste troppo esose. "L'Argentina oggi non è in grado di pagare nulla", ha affermato Guzman il giorno della presentazione dell'offerta. Sul fronte dell'emergenza sanitaria il governo Fernandez ha messo in campo risorse equivalenti a quasi il 3 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), circa 13 miliardi di dollari. (segue) (Abu)