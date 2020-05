Fase 2: De Toma (Misto) governo tenga conto di proteste commercianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del gruppo Misto, Massimiliano De Toma, sottolinea che "le manifestazioni spontanee di commercianti e ristoratori, che si stanno moltiplicando in tutta Italia, da Milano a Roma, passando per Firenze e Napoli, non possono non essere prese nella dovuta considerazione da parte del governo". In una nota il parlamentare rimarca: "Queste partecipate e pacifiche proteste - osserva - segnano la forte delusione per le tanto sbandierate misure messe il campo dall'esecutivo a beneficio del terziario. Mi auguro che la maggioranza ed il governo diano il giusto peso alle legittime richieste di questi lavoratori sbloccando finalmente la tanto attesa liquidità nel decreto in discussione alla Camera. È urgente - conclude De Toma - intervenire in questa direzione prima anche questo settore, vitale per l’economia del nostro Paese, muoia per l’incapacità da parte del Governo di mettere in campo misure rapide ed efficaci". (Com)