Usa: Uber tratta acquisto di rivale Grubhub (2)

- Uber, che oltre alla sua attività di guida di punta gestisce una grande unità di consegna dei pasti nota come Uber Eats, all'inizio di quest'anno si è rivolta a Grubhub con un'offerta di acquisizione e le aziende continuano a discutere una possibile unione. Grubhub avrebbe proposto un accordo in cui i suoi azionisti riceveranno 2,15 azioni Uber per ogni azione Grubhub. L'offerta dovrebbe mettere sul piatto 68 dollari per ogni azione di Grubhub. Martedì sera a Wall Street le azioni di Grubhub hanno toccato un rialzo del 25 per cento. Stamattina Grubhub aveva un valore di mercato di 4,4 miliardi di dollari, mentre Uber 54 miliardi di dollari. (Nys)