Carceri: Lega, Bonafede latita ancora, diserta Antimafia

- I parlamentari della Lega in commissione Antimafia lamentano che "anche questa sera il ministro Bonafede latita non presentandosi in commissione Antimafia". Gianluca Cantalamessa, Andrea Dara, Lina Lunesu, Enrico Montani, Luca Paolini, Pasquale Pepe, Erik Pretto, Gianni Tonelli, Francesco Urraro in una nota spiegano: "Da mesi invochiamo chiarimenti sul suo operato, a maggior ragione dopo la vergogna delle scarcerazioni di centinaia di boss mafiosi. Così il guardasigilli mortifica un'istituzione della nostra Repubblica - deputata per legge ad effettuare indagini - e chi è impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Un messaggio devastante al Paese. Oltre a reclamare rispetto per la sua dignità, Bonafede ne dimostri altrettanto verso la commissione Antimafia. O se ne assuma tutta la responsabilità".(Com)