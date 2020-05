Lazio: M5s, bene rinvio all'Aula del Piano paesistico regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto alla decisione della maggioranza - continua il M5s Lazio - di difendersi davanti alla Corte Costituzionale, come ribadito dalla consigliera Gaia Pernarella, componente della Commissione, rende chiaro che al Pd non interessa superare i principi di incostituzionalità sollevati dal Ministero e che sfrutterà tutto il tempo che ci vorrà per la conclusione del procedimento, per perpetuare gli scempi sul territorio laziale. Nessuna risposta esaustiva è giunta da parte dell'assessore Valeriani alla domanda sul perché si sia proceduto alla pubblicazione dei vincoli dopo e non prima della pubblicazione del Ptpr, in violazione a quanto deciso nello scorso mese di agosto dal Consiglio e in spregio all'intesa che successivamente è stata ripresa con il Ministero. Pur riaffermando tutte le contrarietà del Movimento 5 Stelle sul Piano Paesistico e sulle modalità con cui, nello scorso luglio, è stato approvato in Aula, e cioè con un maxi-emendamento che di fatto ha precluso un serio confronto democratico, la decisione presa dalla commissione è importante per evitare che venga messo in atto uno scempio ancora maggiore del paesaggio del Lazio. L'esame dell'accordo tra Regione Lazio e Mibact sarà ora calendarizzato e votato dal Consiglio regionale. Ci auguriamo - conclude il M5s Lazio - che in quella sede prevalga il buon senso e che, in tempi celeri si proceda alla stipula per riportare il Ptpr alla sua vera natura, che è quella di tutelare i beni archeologici e paesaggistici della nostra regione". (Com)