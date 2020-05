Usa: Tesoro, sale a 738 miliardi il disavanzo di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi gli Stati Uniti hanno registrato un disavanzo di bilancio record da 738 miliardi di dollari ad aprile, a causa di un'esplosione della spesa pubblica e di un calo del gettito fiscale in seguito alla pandemia di coronavirus Lo riporta la stampa internazionale. Il dipartimento del Tesoro ha dichiarato che il deficit di bilancio. "Sono davvero numeri sorprendenti che non pensavo che avrei mai visto", ha detto ai giornalisti un alto funzionario del Tesoro quando gli è stato chiesto delle cifre del budget mensile. Il disavanzo fiscale corrente è salito così a 1,48 mila miliardi di dollari, rispetto a un deficit di 531 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo del 2019, superando il precedente record mensile di deficit di 870 miliardi di dollari nell'aprile 2011. In totale finora il maxi-piano economico del Congresso Usa per rilanciare il Paese è costato 3 mila miliardi di dollari.(Nys)