Roma: Raggi, a New York nostra città portata come modello per mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A New York la città di Roma portata come modello per una mobilità sostenibile. "Roma a Times Square: Helbiz propone la nostra città come modello per una mobilità sempre più sostenibile. E una foto bellissima di Fontana di Trevi ora illumina New York. Più semplice muoversi in città in modo sicuro e green". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Alle aziende come Helbiz che si stanno per quotare in borsa Nasdaq sta offrendo la possibilità di pubblicizzare sul megaschermo di Times Square a New York un messaggio sociale delle attività messe in campo per l’emergenza coronavirus - spiega Raggi -. Per la ripartenza tutti i servizi di sharing, soprattutto quelli con mezzi elettrici, saranno fondamentali. Per questo abbiamo aperto il mercato di Roma agli operatori di sharing di monopattini elettrici interessati a investire nel settore. E già sono arrivate le prime manifestazioni di interesse. Vogliamo puntare su una mobilità alternativa all’auto privata. E per rendere ancora più semplice l’uso di questi mezzi - conclude il sindaco - stiamo predisponendo un piano straordinario per la realizzazione di nuove corsie ciclabili, così da incentivare una mobilità integrata con il trasporto pubblico: bici e monopattini nelle distanze più brevi, bus, tram o metro negli spostamenti più lunghi". (Rer)