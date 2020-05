Fase 2: Speranza, ci sono condizioni per uscire un passo alla volta da situazione difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a "Dimartedì" su La7, ha osservato in merito a possibili ulteriori riaperture dal 18 maggio che "i contagi sono ancora in discesa, ma solo verso la fine della prossima settimana, da giovedì", ha continuato, "avremo la consapevolezza di quello che è accaduto a livello epidemiologico dopo il 4 maggio. Vedo un comportamento delle persone corretto, positivo", ha concluso Speranza, secondo cui "ci sono le condizioni per uscire un passo alla volta da questa situazione difficile". (Rin)