Fase 2: Lega, stop a linee guida ridicole, su balneari serve sostegno e conoscenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari della Lega Gian Marco Centinaio, Paolo Ripamonti, Giorgia Andreuzza ed Elena Raffaelli denunciano "la solita arroganza della sinistra" che "vorrebbe imporre a questo Paese di essere guidato nella prossima riapertura da studi, percorsi, linee guida che sembrano fatte apposta per esasperare ancora di più chi già è esasperato dagli effetti drammatici di una crisi economica senza precedenti". Con l'avvicinarsi della stagione estiva, continuano i parlamentari in una nota, "a fare le spese di questo mix di dilettantismo e incapacità, è il settore balneario. Le linee guida Inail che prevedono il distanziamento tra un ombrellone e l'altro di cinque metri, proposta sostenuta convintamente dal Partito democratico, significano non avere neanche la più pallida idea di come gli imprenditori del comparto programmino, investano ed affrontino una stagione di lavoro". Centinaio, Ripamonti, Andreuzza e Raffaelli concludono: "La smettano di inseguire punizioni e cervellotiche tabelle; se non vogliono strangolare definitivamente un intero settore, trovino i soldi, sostengano le famiglie, diano quella speranza a chi si è visto la vita stravolta".(Com)