Ponte Aulla: Fit-Cisl su Anas, assunzioni per garantire manutenzione strade e accelerare ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fit-Cisl dichiara, in una nota, che "l'audizione odierna dell'amministratore delegato di Anas alla Camera ci ha fornito, indirettamente, le risposte che attendevamo sul crollo del ponte di Albiano sul fiume Magra (MS). A questo punto in occasione della riunione programmata per il prossimo 18 maggio - prosegue la nota - affronteremo il tema dei tempi e dei modi della ricostruzione di questo ponte e del viadotto Himera, che è chiuso da ormai 1.858 giorni e, soprattutto, dei livelli qualitativi e quantitativi delle risorse umane che occorreranno per ripristinare lo stato dei luoghi e restituire ai cittadini una rete viaria che ponga rimedio ai disagi che stanno subendo, evitando le perdite di tempo e i maggiori costi imposti dagli itinerari alternativi". (segue) (Com)