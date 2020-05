Ponte Aulla: Fit-Cisl su Anas, assunzioni per garantire manutenzione strade e accelerare ricostruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' evidente - continua Fit-Cisl - che Anas non ha abbastanza personale per assicurare i programmi manutenzione della rete stradale e autostradale che le è stata affidata (parliamo di circa 30 mila chilometri di strade e autostrade, che includono più di 16.000 tra ponti e viadotti) né per governare i processi di investimenti in nuove infrastrutture già programmate. La ripresa economica dell'Italia, quando finirà l'emergenza coronavirus - conclude la nota - passerà per forza anche dallo sviluppo della rete viaria di Anas". (Com)