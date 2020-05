Incidenti lavoro: cade da scala e sbatte la testa in ditta del Milanese, grave operaio 41enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un operaio di 41anni è caduto da una scala all'interno di una ditta a Rozzano (MI) sbattendo la testa a terra. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio alle 15.17 in un'azienda in viale Lombardia nel comune alle porte di Milano. All'arrivo dei soccorsi del 118 le condizioni dell'uomo, che si è procurato un grave trauma cranico, erano preoccupanti tanto da organizzare il trasporto in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale Niguarda. Secondo quanto riferito dai carabinieri che sono intervenuti con la polizia locale l'uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita. (Rem)