Fca-Cnh Industrial: Re David-De Palma (Fiom), accordo firmato per garantire agibilità sindacali ai delegati

- Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, dichiarano in una nota che "la Fiom ha siglato due distinti accordi rispettivamente con Fca e Cnh Industrial per garantire alle delegate e ai delegati presso gli stabilimenti le agibilità sindacali, ulteriori a quelle riconosciute dalla legge 300 alla sola Fiom perché non firmataria del Ccsl. Agibilità necessaria - continuano di due dirigenti sindacali in una nota -ad assicurare le attività di confronto e monitoraggio dell'accordo e delle linee guida firmate unitariamente il 9 aprile in Fca ed il 16 aprile in Cnh Industrial e vigenti per tutto il periodo di 'emergenza Covid-19', periodo in cui le parti valuteranno l'evoluzione sul futuro. E' un ulteriore passo importante per la tutela della salute e della sicurezza, un passo che valorizza il ruolo e le competenze dei delegati nel confronto con la direzione aziendale in relazione ai bisogni e alle necessità delle lavoratrici e dei lavoratori". Re David e De Palma, poi, proseguono: "L'accordo ha una vigenza coincidente con quella dell'emergenza, ma l'obiettivo della Fiom è di investire nel valore delle corrette relazioni sindacali indispensabili sempre, ma fondamentali per affrontare oltre la crisi sanitaria quella produttiva e occupazionale del settore".(Com)