Difesa: Borrell, pandemia è nuova minaccia, sempre maggiore richiesta di Ue più forte sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia sarà una nuova minaccia e deteriorerà il contesto della sicurezza europea e, per questo, il coronavirus aumenterà il bisogno di avere una Unione europea più forte in difesa e sicurezza e nel mondo. Lo ha detto in conferenza stampa, dopo il Consiglio Difesa dell'Unione europea, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, che ha subito sottolineato che "le forze armate stanno giocando un ruolo chiave nell'affrontare la pandemia, sostenendo gli attori civili" e che la task force dedicata a facilitare lo scambio di informazioni sull'assistenza militare nazionale a sostegno delle autorità civili per aiutare a combattere la pandemia di coronavirus "sta lavorando da vicino con gli Stati membri". Borrell ha evidenziato che "la cooperazione è essenziale" data la portata globale della crisi e che per questo ha invitato al Consiglio Difesa di oggi anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, Jean-Pierre Lacroix. "E' chiaro che questa crisi ha implicazioni per la società, l'economia, ma anche per la politica di sicurezza e difesa", ha detto Borrell. "Oggi abbiamo iniziato a identificare e a discutere concretamente" delle implicazioni e delle strategie da mettere in campo e "c'è stato un largo consenso sul fatto che dovremo lavorare su più assi", ha spiegato. (segue) (Beb)