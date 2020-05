Difesa: Borrell, pandemia è nuova minaccia, sempre maggiore richiesta di Ue più forte sulla sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo di questi assi riguarda il "rafforzare le modalità per l'uso degli asset militari a sostegno delle autorità civili nella risposta alla pandemia. Ci sono forze nei campi della sicurezza, in campo medico e in campo logistico, che continuano a dare un aiuto nella lotta alla diffusione del virus. Per questo, per la prima volta dalla crisi dell'Ebola nel 2014, è stato attivato l'Ue Movement planning cell, all'interno dello staff militare Ue, che permetterà di rispondere alle richieste degli Stati membri di sostegno militare per il trasporto di materiale medico e umanitario al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (Ercc). Permetterà anche di rispondere alle richieste dei nostri partner come l'Onu", ha proseguito.Secondo pilastro, "continueremo a fare il massimo per mantenere la nostra presenza operativa" dove la sicurezza del personale resta una priorità. "Dobbiamo fare in modo che le nostre missioni e operazioni continuino a raggiungere gli obiettivi", ha spiegato. "Terzo, dobbiamo rafforzare la nostra preparazione e resilienza per il futuro. Per esempio, possiamo rafforzare il nostro lavoro sulla cybersicurezza o contro le minacce ibride o contro la disinformazione, inclusa quella connessa al coronavirus. Le campagne organizzate di disinformazione che abbiamo visto sono una vera minaccia per la sicurezza europea e globale", ha sottolineato. (segue) (Beb)