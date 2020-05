Difesa: Borrell, pandemia è nuova minaccia, sempre maggiore richiesta di Ue più forte sulla sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarto, "la lezione appresa da questa crisi dovrebbe essere un ulteriore fattore chiave per lo sviluppo delle capacità e la cooperazione nella difesa. C'è una domanda crescente di assistenza militare a sostegno della risposta civile nel contesto della crisi sanitaria. Quindi, i progetti della Pesco possono giocare un ruolo ed esploreremo nuove aree di cooperazione in questo quadro", ha detto ancora. "Infine, visto che questa crisi colpisce le nostre economie dobbiamo assicurare i fondi necessari per le spese della sicurezza e della difesa sia negli Stati membri che a livello Ue. La pandemia deteriorerà il nostro ambiente di sicurezza. Questo è chiaro: la pandemia sarà una nuova minaccia e deteriorerà il nostro ambiente di sicurezza. Per questo, abbiamo bisogno di una Ue forte in difesa e sicurezza. Il coronavirus aumenterà il bisogno di una Ue più forte in difesa e sicurezza e nel mondo", ha concluso Borrell. (Beb)