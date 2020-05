Fase 2: Bonetti, bene più donne in task force, ora misure concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti giudica positivamente l’integrazione nel comitato di esperti del governo e nel comitato tecnico scientifico di "diverse professioniste" e in una nota commenta: "Dal presidente Conte una bella notizia. Perché il Paese riparta è necessario attivare un vero protagonismo delle donne, in una fase che richiede le energie, la creatività e l’approccio multidimensionale ai problemi di cui sono capaci. È questo lo spirito con cui ho costituito da subito presso il mio Ministero il gruppo di lavoro che, non a caso, ho chiamato 'Donne per un nuovo Rinascimento'". (segue) (Com)