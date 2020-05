Fase 2: Bonetti, bene più donne in task force, ora misure concrete (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora - continua Bonetti - pensiamo insieme, nella Fase 2, a sostenere il lavoro e la vita delle donne con misure necessarie e urgenti, come con il Piano infanzia, i congedi, gli incentivi al lavoro femminile e una vera riorganizzazione del lavoro che non penalizzi le donne. Ben prima di questa drammatica emergenza il Family Act ha previsto tutte queste misure in maniera integrata, a partire dall'assegno per i figli: ribadisco che è questa la strada maestra da percorrere, senza battute d'arresto e senza scoraggiarsi. Ringrazio in particolare - conclude il ministro - tutte le senatrici e i senatori di Italia viva, che hanno promosso per primi una importante mozione per la parità di genere e il protagonismo femminile, mozione poi condivisa con tutta la maggioranza. Il lavoro pionieristico del partito di cui faccio parte, Italia viva, va avanti, con idee e azioni concrete, come è stata a monte la scelta della presenza paritaria di donne e uomini nei ruoli dirigenziali". (Com)