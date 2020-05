Colombia: coronavirus, oltre 52 mila persone hanno fatto ritorno volontario in Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni hanno chiesto alla comunità internazionale 1,4 milioni di dollari per sostenere i migranti e rifugiati venezuelani, particolarmente vulnerabili alle ripercussioni economiche della pandemia del coronavirus. Inizialmente il piano di risposta regionale, lanciato nel novembre 2019, chiedeva 1,3 milioni di dollari per fare fronte alle “necessità più urgenti” dei venezuelani che hanno lasciato il loro paese per fuggire alla crisi politica ed economica. L’importo è stato ora rivisto al rialzo alla luce della pandemia. “Il coronavirus sta mettendo sotto pressione le nostre società in modi che non avremmo mai immaginato, ma i rifugiati e migranti venezuelani sono stati esposti a difficoltà ancora maggiori", ha affermato il rappresentante Onu per la crisi venezuelana, Eduardo Stein, secondo quanto riferisce un comunicato congiunto Unhcr-Oim. Secondo stime delle Nazioni Unite sono 4,5 milioni i venezuelani che hanno lasciato il loro paese per fuggire alla crisi in corso. Il dato, avverte l'Onu, potrebbe passare quest'anno a 6,5 milioni. La Colombia è il paese che ospita il maggior numero di migranti e rifugiati venezuelani, oltre 1,4 milioni. Seguono Perù, Ecuador, Cile e Brasile. (Mec)