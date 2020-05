Decreto Rilancio: Coltorti (M5s), super bonus al 110 per cento, da Mulè fumo negli occhi ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mauro Coltorti, senatore del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Lavori pubblici di palazzo Madama, afferma che "pur di fare abietta propaganda, c'è chi in queste ore va a impantanarsi in rilievi erronei anche sul super bonus, misura in via di definizione che dovrebbe mettere d'accordo tutti, visto che ha come obiettivo quello di spingere un settore produttivo basilare come l'edilizia. Il deputato di Forza Italia Mulè non ha ancora letto il testo del decreto - continua il parlamentare in una nota - eppure già pontifica sul super bonus. Facendo confusione. Sia gli interventi di efficientamento energetico sia quelli di adeguamento antisismico avranno uno sgravio del 110 per cento. Il sottosegretario Fraccaro lo sta ripetendo da giorni. Altra cosa sono i massimali, che vengono appunto confermati. Dunque il rimborso sarà del 110 per cento, con buona pace di Mulè e di chi, anche su una norma ragionevole come questa, punta a gettare fumo negli occhi ai cittadini". Coltorti aggiunge: "I massimali riguardano la spesa o la detrazione massima, intesa quest'ultima non in percentuale di aliquota ma in valore ossia in euro: resta tutto com'è. Ance ha stimato in 6 miliardi di euro il potenziale di nuovi lavori che arriveranno dal super bonus. Auspichiamo che Mulè in Aula voti a favore, perché per l'edilizia si tratta di una misura senza precedenti".(Com)