Ue: Pacifico (M5s) su Mes, strumento contraddittorio, entità prestito non risolleverebbe Paese

- La dialettica sul Mes, che sta contraddistinguendo la scena politica nazionale ed europea, "va affrontata sotto varie angolazioni". Lo afferma in una nota la senatrice M5s Marinella Pacifico. "Se è vero - osserva - che in questa fase storica l’Italia ha bisogno di risorse finanziarie per rimettere in moto un sistema economico annichilito da due mesi di lockdown, è altrettanto vero che l’individuazione nel Mes, come spettro unico di finanziamento, appare perlomeno miope. Il Mes, sottolineo ancora, è uno strumento che al massimo delle potenzialità può garantire 37 miliardi di euro e spendibili solo per la sanità legata al Covid-19. Di certo potrebbe aiutare, ma l’entità del prestito non risolleverebbe il Paese". (segue) (Com)