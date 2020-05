Finanza: Generali, concluso riacquisto di azioni proprie al servizio del piano di azionariato dei dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito degli acquisti effettuati, alla data dell’11 maggio 2020 Assicurazione Generali e le sue controllate detengono 6.432.583 azioni proprie, pari allo 0,408 per cento del capitale sociale. In virtù delle operazioni di acquisto eseguite nei mesi scorsi si conclude - fa sapere la società il programma di acquisto di azioni proprie a servizio del piano di azionariato dei dipendenti del Gruppo Generali, essendo stata data completa esecuzione alla delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2019 che ha autorizzato l’acquisto di un numero massimo di 6 milioni di azioni proprie. Il prezzo medio ponderato di acquisto delle 6 milioni di azioni è stato di euro 12,1601. (com)