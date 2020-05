Infrastrutture: Pastorino (Leu), Aspi intervenga subito per residenti sotto viadotto Bisagno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato genovese di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, afferma che "Autostrade deve provvedere a risolvere la situazione di chi abita sotto il viadotto Bisagno. Le famiglie che vivono là - prosegue il parlamentare in una nota - attendono risposte da due anni. I lavori non finiranno certo in poche settimane, nella migliore delle ipotesi parliamo di anni. Lo avevo già chiesto nel question time alla Camera. Dopo i problemi di oggi - conclude l'esponente di Leu - non è più procrastinabile una soluzione. Chi abita in quella zona deve trovare una adeguata sistemazione altrove, con Autostrade che deve farsene carico". (Com)