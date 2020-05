Usa: Uber tratta acquisto di rivale Grubhub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uber avrebbe avuto contatti per acquistare Grubhub, piattaforma rivale per le consegne di pranzi e cene a domicilio. Lo riporta il "Wall Street Journal" citando alcune fonti. Le trattative sono in corso e un accordo potrebbe essere annunciato nelle prossime settimane. Se andasse in porto, la fusione unirebbe due dei principali attori nella consegna dei pasti a domicilio in un momento in cui la pandemia di coronavirus ha scatenato un aumento della domanda per i loro servizi. (segue) (Nys)