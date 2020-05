Roma: autobus Atac investe ragazza di 19 anni, trasportata in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio poco dopo le 16, in via di Dragona all'incrocio con via Gasbarra a Roma, una ragazza di 19 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da un autobus dell'Atac della linea 63. Trasportata al San Camillo con l'ambulanza, la giovane ferita risulta in codice rosso. Dalle prime informazioni, infatti, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia locale per i rilievi. Sono tuttora in corso le indagini degli agenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. (Rer)