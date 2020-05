Lazio: M5s, bene rinvio all'Aula del Piano paesistico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Urbanistica del consiglio regionale del Lazio, ha accolto la proposta di rinvio all'Aula consiliare della delibera di recepimento dell'accordo tra Regione Lazio e Mibact, sulle norme del Piano paesistico regionale. "Una scelta - commenta in una nota il M5s Lazio - di responsabilità istituzionale che va nella direzione di evitare un vuoto regolamentare che porterebbe ad un saccheggio del territorio laziale". "E'un atto di responsabilità istituzionale - dichiara il presidente della commissione Marco Cacciatore - per scongiurare il rischio che la regione rimanga senza alcuna disciplina in materia, anche in considerazione del fatto che le proposte del Mibact vanno proprio nella direzione di salvaguardare i beni archeologici e paesaggistici, nel rispetto della natura stessa del Ptpr stabilita da legge: atto di preservazione e non di sviluppismo, come uscito dall'Aula con i voti in commissione anche del centro-destra. Com'è noto, a seguito della decisione del Governo di impugnare il Ptpr dinanzi alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione, completando l'iter del Piano previsto da legge e recependo l'accordo, si ridurrebbe la portata del conflitto tra organi, evitando la decadenza di un atto che, pur tra le sue tante contraddizioni, stabilisce comunque delle regole". (segue) (Com)