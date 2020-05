Trasporto aereo: fonti stampa, Air Malta cancella voli a partire da giugno su base giornaliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Air Malta sarebbe pronta a cancellare i voli da giugno in poi su base giornaliera. Secondo il quotidiano “Times of Malta”, nonostante gli aeroporti maltesi rimangano chiusi, la compagnia di bandiera maltese ha deciso di iniziare a cancellare i voli su base giornaliera dal prossimo mese. Un portavoce della società ha confermato alla testata che, mentre durante la pandemia la società di trasporto areo aveva deciso di cancellare i voli per un mese intero, ora non lo avrebbe più fatto basandosi appunto su decisioni prese giorno per giorno. Secondo la testata giornalista, sul sito di Air Malta sarebbe possibile prenotare alcuni voli per il mese di giugno. I voli da e per Malta sono stati sospesi dalle autorità nazionali il 21 marzo, a circa 15 giorni dal primo caso confermato di contagio da coronavirus confermato sull’isola del Mediterraneo. In un primo momento il governo ha disposto la proroga della misura fino ad aprile e poi al termine del mese di maggio. Da marzo sono stati operati numerosi voli di rimpatrio per riportare i cittadini maltesi in patria da tutto il mondo. La mossa arriverebbe dopo l’annuncio da parte di Ryanair di ripristinare il 40 per cento dei suoi voli da luglio.(Res)